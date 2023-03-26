فرنسا تقرر حظر تيك توك على هواتف موظفيها

أربيل (كوردستان24)- تعتزم السلطات الفرنسية حظر استخدام تطبيق "تيك توك" على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية، على ما أعلن وزير الخدمة المدنية.

وقال وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس جيريني عبر حسابه على تويتر إن فرنسا ستحظر استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو "تيك توك" المملوك لشركة صينية على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية.

وجاء في بيان: "من أجل حماية الأمن السيبراني لإداراتنا وموظفي الخدمة المدنية، قررت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية مثل "تيك توك" على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية".

وأضاف أنه منذ عدة أسابيع تبنت إدارات العديد من شركاء فرنسا الأوروبيين والدوليين تدابير لتقييد أو حظر تنزيل وتثبيت تطبيق تيك توك.

ونقلت رويترز عن المسؤول الفرنسي قوله إن "التطبيقات الترفيهية لا تحتوي على مستويات كافية من الأمن السيبراني وتدابير حماية البيانات لاستخدامها في هواتف الموظفين الحكوميين"، مضيفا أن الحظر ساري المفعول بأثر فوري وأن الهيئات الحكومية ستراقب الامتثال. وأشار إلى أنه قد تكون هناك استثناءات لأسباب مهنية.

وحظرت عدد من الحكومات والمؤسسات الغربية تطبيق "تيك توك" في الأسابيع الماضية، مثل البرلمان البريطاني والحكومتين الهولندية والبلجيكية والبرلمان النيوزيلندي.

في أواخر الشهر الماضي حظرت أكبر هيئتين لوضع السياسات في الاتحاد الأوروبي، وهما المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، تيك توك على هواتف الموظفين لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني.

تصاعدت المخاوف على مستوى العالم بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى مواقع المستخدمين وبيانات الاتصال الخاصة بهممن خلال شركة "بايت دانس" المالكة لـ"تيك توك".