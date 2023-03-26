ريبوار بابكَيي: الكيان الدستوري لإقليم كوردستان لم يؤسس بقرار من أمريكا لينهار بتقرير إعلامي

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو برلمان إقليم كورستان ريبوار بابكَيي، اليوم الأحد، أن الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، لم يؤسس بقرار من أمريكا، لينهار بتقرير إعلامي.

وقال ريبوار بابكَيي، رداً على تقرير نُشر في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، وشاركه قنصل واشنطن في أربيل، في مقابلة مع كوردستان 24، "قُدمت أنهارٌ من الدماء حتى أُسس كيان إقليم كوردستان"، مضيفاَ "تم إعمار هذا الإقليم، بدموع أمهات الشهداء، وبالتضحيات التي قدمتها قوات بيشمركة كوردستان".

وأشار إلى أن "القنصل الأمريكي في أربيل، اخترق اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية".

وأكد أنه "يتوجب على القنصل الأمريكي في أربيل، أن يقدم اعتذاره لشعب كوردستان، لأن ما فعله هو انتهاك صارخ لسيادة الإقليم".

من جهته نشر مقر البارزاني بياناً يرد فيه على مزاعم تصف إقليم كوردستان "بالكارتوني"، جاء فيه "حول مايصدر من تفسيرات باطلة تصف إقليم كوردستان بأنه كيان كارتوني، فإننا نعلن للجميع بأن إقليم كوردستان ليس كارتونياً، بل هو نتاج دماء الآلاف من الشهداء ودموع أُمهات الشهداء".

وأضاف البيان "تأسس إقليم كوردستان بدماء ودموع شعبنا، وسوف يتم حمايته بالدمع والدم".