المجلس الكوردي يعلن مطالبه بشأن "فاجعة جنديرس"

أربيل (كوردستان24)- طالب المجلس الوطني الكوردي يوم الأحد، بإخراج الفصائل المسلحة المعارضة، ومحاسبة مرتكبي مجزرة بلدة جنديرس التابعة لعفرين بشمال غربي سوريا، والتي وقعت عشية عيد نوروز.

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، نظمها المجلس أمام مبنى الأمم المتحدة في أربيل.

وقال رئيس ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، في إقليم كوردستان، كاوا عزيزي في مؤتمر صحفي، انه تم تسليم مذكرة احتجاج رسمية، لممثلية الأمم المتحدة.

وتضمنت مذكرة الاحتجاج إدانة "بأشد العبارات" من المجلس، لإرتكاب "فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني في مدينة جنديرس من ريف عفرين مساء الاحتفال بإشعال نار نوروز يوم 20 آذار 2023، جريمة بشعة بحق عائلة كوردية، فأردى ميليشياته 4 شباب شهداء واستشهد شاب آخر متأثراً بجراحه في المستشفى، وأصيب عدد آخر بجروح، إصابة بعضهم خطيرة"، وفق ما ذكر عزيزي.

واعلن عزيزي مطالبات المجلس، والتي تمثلت "بمحاسبة الجناة من فصيل جيش الشرقية وتسليمهم لمحاكمات خارج مناطق المعارضة السورية، عبر محاكم إقليمية أو دولية، وإخراج الفصائل العسكرية من المدن والبلدات، وكف يدها عن العبث بحياة المدنيين، وإعادة ممتلكات الناس المسلوبة إليهم، وتبييض سجون الفصائل من المعتقلين وتحويلهم إلى محاكم مدنية عادلة، ووقف العبث بالبيئة والثقافة والتاريخ الكوردي، وتسليم إدارة عفرين وقراها لمجالس محلية من سكان المنطقة عينها وتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم وكذلك عودة الوافدين إلى أماكنهم"، وغيرها من المطالب".

وأكد المجلس ان الاحتجاجات "مستمرة بشكل حضاري" سواء في سوريا أو إقليم كوردستان أو أوروبا.