سیاسة

المجلس الكوردي يعلن مطالبه بشأن "فاجعة جنديرس"

author_image سوار أحمد
سوریا المجلس الوطني الكوردي وقفة احتجاجية جنديرس اربيل

أربيل (كوردستان24)- طالب المجلس الوطني الكوردي يوم الأحد، بإخراج الفصائل المسلحة المعارضة، ومحاسبة مرتكبي مجزرة بلدة جنديرس التابعة لعفرين بشمال غربي سوريا، والتي وقعت عشية عيد نوروز.

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية، نظمها المجلس أمام مبنى الأمم المتحدة في أربيل.

وقال رئيس ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا، في إقليم كوردستان، كاوا عزيزي في مؤتمر صحفي، انه تم تسليم مذكرة احتجاج رسمية، لممثلية الأمم المتحدة.

وتضمنت مذكرة الاحتجاج إدانة "بأشد العبارات" من المجلس، لإرتكاب "فصيل جيش الشرقية التابع للجيش الوطني في مدينة جنديرس من ريف عفرين مساء الاحتفال بإشعال نار نوروز يوم 20 آذار 2023، جريمة بشعة بحق عائلة كوردية، فأردى ميليشياته 4 شباب شهداء واستشهد شاب آخر متأثراً بجراحه في المستشفى، وأصيب عدد آخر بجروح، إصابة بعضهم خطيرة"، وفق ما ذكر عزيزي.

واعلن عزيزي مطالبات المجلس، والتي تمثلت "بمحاسبة الجناة من فصيل جيش الشرقية وتسليمهم لمحاكمات خارج مناطق المعارضة السورية، عبر محاكم إقليمية أو دولية، وإخراج الفصائل العسكرية من المدن والبلدات، وكف يدها عن العبث بحياة المدنيين، وإعادة ممتلكات الناس المسلوبة إليهم، وتبييض سجون الفصائل من المعتقلين وتحويلهم إلى محاكم مدنية عادلة، ووقف العبث بالبيئة والثقافة والتاريخ الكوردي، وتسليم إدارة عفرين وقراها لمجالس محلية من سكان المنطقة عينها وتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم وكذلك عودة الوافدين إلى أماكنهم"، وغيرها من المطالب". 

وأكد المجلس ان الاحتجاجات "مستمرة بشكل حضاري" سواء في سوريا أو إقليم كوردستان أو أوروبا. 

ي
ي
ي
ل

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف