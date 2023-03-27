الدفاع المدني العراقي ينقذ ثلاثة عمال وينتشل جثتين إثر انهيار منزل في ديالى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، اليوم الإثنين، عن إنقاذ ثلاثة عمال وانتشال جثتين بينهم مصرييا الجنسية، جراء انهيار منزل في ديالى.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني أنقذت ثلاثة عمال بناء بينهم اثنان مصرييان، والثالث عراقي، محتجزين تحت أطنان الخرسانة وقضبان حديد التسليح، فيما انتشلت جثتين أحدهما أيضاً مصري الجنسية والآخر عراقي، نتيجة انهيار قالب صب منزل قيد الإنشاء في منطقة خان بني سعد بمحافظة ديالى".

وتابعت أن "فرق الدفاع المدني اضطرت إلى استخدام معدات الإنقاذ الثقيل من رافعات وأجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لتتمكن من إخراج الضحايا مع تأمين نقلهم إلى المستشفى وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

ويشهد العراق في مختلف محافظاته اضطراباً كبيراً في الأحوال الجوية مع التساقط الغزير والمستمر للأمطار، منذ فجر الأحد، وما يخلفه من سيول وفيضانات داخل المدن والبلدات العراقية.

ونظراً لتوقع تواصل الأمطار، فقد أعلنت الحكومة العراقية في ساعة متأخرة من ليل الأحد، عن تعطيل الدوام الإثنين في كافة المحافظات.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين، الموافق، 2023/3/27، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية".