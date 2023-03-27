شاخوان عبد الله: تضمّن قانون الانتخابات الاعتماد على سجل عام 1957 الخاص بكركوك

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، إن كافة العراقيل أمام الانتخابات في كركوك قد أزيلت.

وأكّد عبد الله في لقاءٍ مع كوردستان 24، اليوم الاثنين، أن الموضوع المهم الذي له صلة بإقليم كوردستان بشأن الانتخابات، هو قضية اللاجئين التي تم تضمينها في مشروع القانون.

ولفت نائب رئاسة البرلمان العراقي إلى أنهم "اتفقوا على تأجيل الانتخابات في كركوك لحين تحقيق توافق بين الأطراف السياسية في المحافظة، ويحدد رئيس الوزراء العراقي موعداً آخر لإجراءها".

وجدّد عبد الله تأكيده على أن الأهم هو اعتماد سجل عام 1957، معتبراً أن "كل عمليات التعريب في كركوك بدأت بعد عام 1957".

وقال "لا نعترف بأي معطيات بعد عام 1957، وأي مواطن جاء إلى كركوك بعد ذلك العام، لا لن يُعتبر من سكان المحافظة".

وكان شاخوان عبد الله أوضح أمس الأحد في بيانٍ له، أنه لأول مرة منذ عام 2003، سيُستخدم إحصاء عام 1957 كأساس لتحديد هوية مواطني كركوك.

وأضاف أن "مجلس النواب العراقي وافق على التعديلات التي أدخِلت على قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات".

واعتبر عبد الله أن "المتواجدين ضمن مناطق المادة 140 أو الذين تقدموا بتعديل أوضاعهم، كذلك المواطنين المقيمين في كركوك قبل عام 2003 ويملكون سجل مدني خارج المحافظة، من مواطني 57 كركوك ولم يتم ترحيلهم ولديهم استمارات، هؤلاء جميعاً لديهم الحق في الاقتراع".

وأضاف "كل من جاء إلى كركوك أو تم إحضارهم إليها، بهدف تعريب المدينة، لن يكون لهم الحق في المشاركة في عمليات الاقتراع والتصويت".