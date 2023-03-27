بيان سامي عبد الرحمن: قادة كوردستان وخاصة الرئيس بارزاني لديهم مكانة خاصة في أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- أكدت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في الولايات المتحدة الأمريكية بيان سامي عبد الرحمن، أنه لن يطرأ أي تغيير على العلاقات القائمة بين أربيل وواشنطن.

وقالت بيان سامي عبد الرحمن في مقابلة مع كوردستان 24، إن "إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية شركاء وبينهما علاقة قوية".

وأضافت أن "التقرير الصادر مؤخراً عن وزارة الخارجية الأمريكية لن يؤثر على العلاقة القائمة بين الطرفين"، مشدةً على "ضرورة تعزيز العلاقات بينهما في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية والدبلوماسية".

وأكدت أن "وزارة الخارجية الأمريكية تصدر بشكل سنوي تقريراً تتناول فيه أوضاع دول العالم، بما في ذلك العراق وإقليم كوردستان"، مضيفةً "لكن لا يتم إبداء الاهتمام بهذا التقرير من قِبل غالبية دول العالم، إضافة إلى أنه ليس ذات أهمية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها".

وتابعت "لأن إقليم كوردستان يولي أهمية كبيرة بمبادئ حقوق الإنسان ويحترم الحرية الدينية والحريات الأخرى، فقد تم أخذ تقرير وزارة الخارجية الأمريكية على محمل الجد، وتمت مناقشته في إقليم كوردستان".

وأشارت إلى أن "لديهم ملاحظات على محتوى التقرير وسيناقشونها مع المسؤولين الأمريكيين"، مؤكدةً أنه "لم يؤثر على العلاقات المتواصلة بين الجانبين".

وشددت على أن "قادة إقليم كوردستان، وخصوصاً الرئيس بارزاني، لهم مكانة واحترام خاص في الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يؤثر هذا التقرير على العلاقة التاريخية والطويلة الأمد بين أربيل وواشنطن".