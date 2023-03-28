وفاة 20 شخصا إثر وقوع حادث مروري في السعودية

أربيل (كوردستان24)- لقى 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 29 آخرون يوم الإثنين، على وقوع إثر حادث مروري لحافلة كانت متجهة من مدينة عسير، جنوب غرب السعودية إلى مكة المكرمة.

وقالت قناة الإخبارية الرسمية، ان 20 شخصا توفوا وأصيب 29 آخرون، في حادث مروري لحافلة في مدينة عسير.

واشارت إلى أن "أغلب ركاب الحافلة من جنسيات متعددة وكانوا متجهين إلى مكة المكرمة"، في إشارة لأنهم معتمرين.

وأكدت صحيفة "سبق" السعودية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "20 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تلك الحافلة"، دون أن تحدد جنسياتهم.

وأوعزت المصادر سبب الحادث إلى "اصطدام الحافلة بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها" .

وأكدت أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية المعنية لا يزالون بموقع الحادث.