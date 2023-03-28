مصنعٌ في بلدة "عقرة" بإقليم كوردستان يُصدّر منتجات غذائية كوردية إلى الخارج

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن التشكيلة الوزارية التاسعة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الزراعة والاستثمار في الإقليم.

وقال مكتب الإعلام في حكومة إقليم كوردستان، من أجل تعزيز البنية التحتية الاقتصادية وخلق فرص العمل وبيع منتجات الفلاحين، تم تأمين كافة التسهيلات لتصدير المنتجات المحلية.

وفي هذا السياق، يقوم مصنع محلي في بلدة "عقرة" التابعة لمحافظة دهوك، منذ عام، بتصدير المنتجات الغذائية الكوردية مثل (الأرز الكوردي، السماق والطحينة العمادية) إلى الخارج.

وحول إنتاج وتصدير المواد الغذائية في بلدة "عقرة" إلى الأسواق المحلية في إقليم كوردستان والأسواق الأوروبية، قال آراس حامد، صاحب أحد المصانع لموقع حكومة إقليم كوردستان: "في السابق كنا ننتج الأرز الكوردي بشكلٍ تقليدي، ونصدّره للأسواق المحلية، ورغم أن ذلك لم يكن يساعد الفلاحين، إلا أن حكومة كوردستان الآن تدعم الفلاحين بشكلٍ كبير".

وبخصوص تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأوروبية، قال حامد: "مع مجيء التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، أصبح برنامج تصدير منتجات الفلاحين إلى الخارج أكثر انتعاشاً".

وأضاف "سمحت التشكيلة الحكومية التاسعة للتجار بتصدير المنتجات إلى خارج البلاد، وألغت الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصدرة، وشكّل ذلك عاملاً مهماً لتنمية الاستثمار وتوسيع الصادرات".

وأكد الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، أن هذه المنتجات متوفرة حالياً في أسواق "السويد، بريطانيا، فرنسا وألمانيا".