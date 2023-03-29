رئيس الجمهورية.. إقرار قانون النفط والغاز له أهمية حسم المسائل العالقة بين بغداد وأربيل

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد على ضرورة الاسراع بإقرار قانون النفط والغاز، مشيراً الى أن إقرار القانون له أهمية حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وذلك خلال استقباله رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية هيبت الحلبوسي ونائبيه.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان له " استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ٢٨ آذار ٢٠٢٣ ببغداد، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية النائب هيبت الحلبوسي والنائبين الأول والثاني لرئيس اللجنة، وعددا من السادة أعضاء اللجنة".

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء على "ضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز وبما يضمن للعراقيين التمتع بثرواتهم الوطنية بعدالة ومساواة، وأن تكون ملكاً للشعب والأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن إقرار القانون له أهمية في حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وأشار البيان الى أن رئيس الجمهورية تطرق الى "ضرورة دعم الصناعة النفطية خاصة ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات الغاز والاستكشافات النفطية والصناعات التكريرية ومعالجة المعوقات التي تعترضها، مؤكدا أنها تحظى بأولويات في البرنامج الحكومي".

وأوضح البيان ان الرئيس شدد على "ضرورة التخطيط والإدارة الجيدة واتباع الطرق الحديثة في تنفيذ المشاريع الرامية إلى زيادة وتحسين مستوى الإنتاج النفطي في البلاد، والعمل على إيجاد الآليات المناسبة للاستفادة من الثروة الغازية في البلاد وعدم هدرها، وتقليل الاعتماد على المستورد من المشتقات النفطية".