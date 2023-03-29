الإعلان عن موعد تقديم المرشحين لمجلس المفوضين

اجتمعت الیوم الاربعاء لجنة استقبال السير الذاتية لمرشحي المفوضية ،وقررت فتح باب الترشيح لعضوية مجلس المفوضين إعتباراً من 5 نيسان 2023 لغاية 15 نيسان .

وكانت روبينا أمليك عزيز ، عضو لجنة استلام السير الذاتية للمرشحين قد قالت ، لموقع كوردستان 24 الأربعاء 22 اذار إنه بسبب عطلة نوروز ، لا يمكن فتح باب الترشيح.

وحول موعد الاجتماع النيابي لانتخاب المرشحين للمفوضين قالت روبينا امليك ان على رئاسة البرلمان تحديد موعد الاجتماع باسرع وقت ممكن.

تأتي هذه الخطوة لتفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان، التي بقيت فيها مقعدين فارغة لغاية الان .