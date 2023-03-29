سیاسة

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إلغاء تفويضات حرب العراق

author_image سوار أحمد
العراق مجلس الشيوخ تفويض الحرب العراق

أربيل (كوردستان24)- أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء 29 آذار مارس 2023، تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدين من الزمن للحروب السابقة في العراق.

ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الكونغرس إلى إعادة تأكيد دوره في تقرير ما إذا كان سيرسل قوات إلى القتال.

وفي الوقت الذي لا يزال التصويت مستمرا، بلغ عدد الأصوات 54 مقابل 27 لصالح إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و 2002، وإنهاء حربي الخليج والعراق رسميا، وفق ما نقلت رويترز.

ومع ذلك، لن يصبح هذا التشريع قانونا إلا إذا أقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون.

ويمنح دستور الولايات المتحدة سلطة إعلان الحرب للكونغرس. لكن تلك السلطة تحولت تدريجيا إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

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