رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بتولي عدد من الشخصيات لمناصب قيادية في الإمارات

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، بتولي عدد من الشخصيات لمراكز قيادية في دولة الإمارات.

ووجه مسرور بارزاني التهنئة بتولي منصور بن زايد، منصب نائب لرئيس الإمارات، إلى جانب محمد بن راشد.

وكذلك تقدم بالتهنئة لهزاع بن زايد لتسنمه منصب نائب لحاكم أبوظبي، و كذلك تسلم طحنون بن زايد نائباً لحاكم أبوظبي.

كما هنأ رئيس الإقليم خالد بن محمد بن زايد، لإعلانه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وهذه أبرز تعيينات سياسية في عهد رئيس الدولة منذ تسلّمه منصبه في أيار/مايو 2022 إثر وفاة شقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت وام في تغريدة على تويتر إنّه "بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، رئيس الدولة يصدر مرسوماً أميرياَ بتعيين خالد بن محمد بن زايد ولياً للعهد في إمارة أبوظبي".

وكان الشيخ محمد بن زايد يتولّى هذا المنصب بنفسه قبل أن يصبح رئيساً.