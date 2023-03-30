وزير الخارجية الروسي يترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الشهر المقبل في نيويورك

أربيل (كوردستان 24)- يترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في نيسان أبريل المقبل خلال تولي روسيا الرئاسة الدورية لهذه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحفيين إن "حدثاً رئيسياً آخر للرئاسة الروسية سيكون مناقشة علنية على مستوى عال لمجلس (الأمن) حول تعددية فعالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، موضحة أن "هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

كذلك، يترأس لافروف جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان أبريل.

وكانت أوكرانيا وصفت في وقت سابق الخميس الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الشهر المقبل بأنها "مزحة سيئة".

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة أن "روسيا اغتصبت مقعدها وتشن حرباً استعمارية ورئيسها مجرم حرب مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال".

وتتولى روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي اعتباراً من السبت لشهر، خلفاً للموزمبيق.

وتقول روسيا إنها تواجه في الأمم المتحدة "الغرب الجماعي" الذي أقصاها من الأسرة الدولية منذ شن هجومها العسكري على أوكرانيا في شباط فبراير 2022.

وتعود آخر زيارة للافروف إلى الأمم المتحدة في نيويورك إلى أيلول سبتمبر خلال حضوره اجتماع الجمعية العامة.