انتعاش أسواق النفط العالمية بفعل زيادة نشاط المصانع الصينية

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة (31 آذار 2023)، بفضل زيادة في نشاط المصانع بالصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، ومع تنامي المخاوف إزاء الإمدادات من الشرق الأوسط.

إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.19 بالمئة، إلى 79.42 دولار للبرميل. وكانت قد صعدت نحو 6% هذا الأسبوع.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً، أو 0.23%، إلى 74.54 دولار، بعدما ارتفع نحو 8% هذا الأسبوع.

كما نما نشاط الصناعات التحويلية في الصين في مارس/ آذار بوتيرة أبطأ مقارنة مع زيادة قياسية في فبراير/ شباط، لكنه لا يزال يتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز".

كذلك أصبح النشاط الصناعي في الصين محددا رئيسيا للأسعار في الأسابيع القليلة الماضية بعد رفع قيود مكافحة فيروس كورونا، وسط ضعف الطلب العالمي.

فيما تتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أثار أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008 قلق التجار وأدى لاضطراب الأسواق.

هذا وتراجعت حدة المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية بعد إنقاذ بنكين في الولايات المتحدة وأوروبا، في الوقت ذاته ارتفعت الأسعار أكثر من واحد بالمئة أمس الخميس بفضل انخفاض مخزونات الخام الأميركية، مما خفف الضغط الناتج عن تراجع أقل من المتوقع للإمدادات الروسية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت على غير المتوقع في الأسبوع المنتهي في 24 مارس/ آذار مسجلة أدنى مستوى في عامين.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات الإنفاق والتضخم في الولايات المتحدة التي تصدر اليوم الجمعة وتأثيرها على قيمة الدولار.