صحة وبیئة

عودة الأجواء الشتوية في كوردستان وأمطار وثلوج اليوم

author_image سوار أحمد
کوردستان الأمطار الثلوج اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- يشهد إقليم كوردستان اليوم الجمعة 31 آذار مارس 2023، عودة الأجواء الشتوية الباردة، وتساقطا للأمطار والثلوج في مختلف مناطق الإقليم، وخصوصا المناطق الجبلية.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان، فإن الثلوج والأمطار ستتساقط خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقالت مديرية الأنواء في الإقليم ان أغلب مناطق كوردستان ستشهد هطول الأمطار والثلوج، وأحيانا عواصف رعدية.

ومن المتوقع أن تكون السماء يوم غد السبت غائمة جزئيا مع احتمال لهطول الأمطار.

ودرجات الحرارة المتوقع على الشكل التالي: أربيل: 14 درجة مئوية، السليمانية 13 درجة، كركوك 18، دهوك 9 درجات، حلبجة 16 درجة مئوية، زاخو 9 درجة، سوران 11 درجة، كرميان 21 درجة مئوية.

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