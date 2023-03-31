سیاسة

مسرور بارزاني يُهنئ الحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني في ذكرى تأسيسهما

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني الحزب الشيوعي العراقي الحزب الشيوعي الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة 31 آذار مارس 2023، الحزبين الشيوعيين، العراقي والكوردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسهما.

وجاء في نص رسالة التهنئة:

بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني للأمين العام واللجنة المركزية وأنصار ورفاق الحزبين وأتمنى لهم النجاح.

لقد أدى هذين الحزبين دورا مهما في الحركة السياسية العراقية وحركة تحرير شعب كوردستان وقدما الكثير من التضحيات.

آمل أن يواصل الحزبان نضالهم للدفاع عن حقوق شعب كوردستان، وتطوير ثقافة الديمقراطية والتعددية والحرية في العراق.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف