مسرور بارزاني يُهنئ الحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني في ذكرى تأسيسهما

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الجمعة 31 آذار مارس 2023، الحزبين الشيوعيين، العراقي والكوردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسهما.

وجاء في نص رسالة التهنئة:

بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني للأمين العام واللجنة المركزية وأنصار ورفاق الحزبين وأتمنى لهم النجاح.

لقد أدى هذين الحزبين دورا مهما في الحركة السياسية العراقية وحركة تحرير شعب كوردستان وقدما الكثير من التضحيات.

آمل أن يواصل الحزبان نضالهم للدفاع عن حقوق شعب كوردستان، وتطوير ثقافة الديمقراطية والتعددية والحرية في العراق.