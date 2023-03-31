الحرس الثوري يؤكد مقتل مستشار إيراني بهجوم إسرائيل على دمشق

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل أحد مستشاريه بهجوم إسرائيلي على محيط دمشق، وذلك بعد ضربة هي الثانية في أقل من 24 ساعة.

واستهدفت صواريخ إسرائيلية، فجر الجمعة، مواقع في جنوب غربي دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابة عسكريين سوريين اثنين، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا، أكد فيه مقتل "ميلاد حيدري" أحد عناصره العسكريين في الهجوم الذي طال ضواحي دمشق.

وأضاف أن حيدري أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وفقا لوكالة تسنيم التابعة للحرس.

يشار إلى أن إسرائيل نفذت ثاني ضربة إسرائيلية قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، فجر الخميس قرب العاصمة السورية.

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غربي دمشق.

يذكر أن تل أبيب كانت شنّت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للنظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.