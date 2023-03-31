حكومة كوردستان تعلن فقدان 330 ميغاواط من كهرباء الإقليم بسبب توقف انتاج النفط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، انخفاض معدل تجهيز الطاقة بمقدار 330 ميغاواط في محطتي كرميان وخورمله بسبب توقف إنتاج النفط في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد في بيان، إن "قرار محكمة باريس تسبب في توقف إنتاج النفط في عدد من الحقول بإقليم كوردستان، وجراء ذلك انخفض انتاج الكهرباء".

وأضاف أنه "حالياً وفي محطة كهرباء كرميان التي تنتج الطاقة بغاز حقول حسيرة النفطي انخفض معدل الكهرباء فيها بما مقداره 80 ميغاواط، وفي محطة خورمله في أربيل انخفض الإنتاج بما معدله 250 ميغاواط".

وتابع "بهذا فقد انخفض ما مجموعه 330 ميغاواط من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية".

وشدد على أن "وزارة الكهرباء تحاول تعويض النقص من خلال الاعتماد على الطاقة الكهرومائية من سدي دوكان ودربنديخان ومحطتي غاز السليمانية وأربيل".

وأدى إيقاف صادرات إقليم كوردستان النفطية بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وجاء هذا بعد قرار لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، الأسبوع الماضي، بشأن دعوى التحكيم المرفوعة من قبل الحكومة العراقية السابقة ضد تركيا، بشأن "اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية"، والتي حكمت فيها بعدم شرعية تصدير إقليم كوردستان نفطه دون موافقة بغداد.

وخط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يومياً، تمثل تقريبا 1% من إجمالي الطلب العالمي اليومي، من قبل "سومو" وحكومة كوردستان، إلا أنه يجري حالياً ضخ 500 ألف برميل فقط.

وفي آخر الإحصائيات الرسمية، بلغت كميات النفط العراقي المصدرة، لشباط فبراير الماضي أكثر من 92 مليون برميل بمعدل يومي 3 ملايين و295 ألف برميل، بقيمة مالية تجاوزت 7 مليارات دولار.