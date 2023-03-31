سیاسة

الرئيس بارزاني يُهنئ الحزبين الشيوعي العراقي والكوردستاني في ذكرى تأسيسهما

الحزب الشيوعي، هو حزب مناضل وثوري، وله تاريخ طويل وتضحيات كثيرة
author_image أحمد حاجي
الرئيس بارزاني
الرئيس بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني بيان تهنئة الحزبين الشيوعيين الكوردستاني والعراقي

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس بارزاني، اليوم الجمعة 31 آذار مارس 2023، الحزبين الشيوعيين، العراقي والكوردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسهما.

وفيما يلي نص البيان:

السادة سكرتير وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزبين الشيوعيين في العراق وكوردستان.

بمناسبة الحادي والثلاثين من آذار يوم تأسيس الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكوردستاني، أتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات، ولجميع أعضائكم ومؤيديكم متمنياً لكم التوفيق.

الحزب الشيوعي، هو حزب مناضل وثوري، وله تاريخ طويل وتضحيات كثيرة. كما أن بصماتهم واضحة في النضال السياسي والاجتماعي والثقافي في المجتمعين العراقي والكوردستاني.

وجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي كان مؤمناً على الدوام بالحقوق المشروعة للشعب الكوردي، وكانوا رفاقاً مناصرين للحركة التحررية الكوردية خلال مراحل متعددة من نضالها.

‎ في ذكرى تأسيس الحزبين الشيوعيين في العراق وكوردستان، أتمنى لكم الاستمرارية والموفقية في نضالكم وكفاحكم.

مسعود بارزاني

31 آذار 2023

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