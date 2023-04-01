ریاضة

أنشيلوتي يؤكد حماسته تجاه اهتمام البرازيل به

وتابع "بعد ذلك، عليك أن تحترم العقد، العقد الذي أرغب في إتمامه"
author_image أحمد حاجي
الإيطالي كارلو أنشيلوتي
الإيطالي كارلو أنشيلوتي
العالم كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل ريال مدريد

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الإيطالي كارلو أنشيلوتي السبت اهتمام المنتخب البرازيلي بتعيينه مدرباً له وحماسته تجاه هذه المهمة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه ملتزم بعقده مع ريال مدريد الإسباني.

وقال أنشيلوتي إن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرغب في أن يحل خلفاً لتيتي بعد رحيل الأخير، عقب خروج "سيليساو" من ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد كرواتيا بركلات الترجيح ويشرف عليه راهناً رامون مينيزيس بشكل مؤقت.

وينتهي عقد الإيطالي مع النادي الملكي في حزيران يونيو 2024 وأكد السبت أنه سيحترم عقده مع بطل إسبانيا وأوروبا.

وقال خلال مؤتمر صحفي "نعم، الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، أحب ذلك ويثير حماستي".

وتابع "بعد ذلك، عليك أن تحترم العقد، العقد الذي أرغب في إتمامه".

وقال الرجل البالغ 63 عاماً إنه سعيد في فترته الثانية مع ريال مدريد، لكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل.

وأضاف في هذا الصدد "يمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون، ثم هناك الواقع. في حالتي، الأمر بسيط للغاية. لدي عقد وأريد إتمامه، لأنني أحب ريال مدريد وأحب هذا النادي. أي شيء يمكن أن يحدث بعد ذلك في المستقبل، ولا أحد يعرف المستقبل".

ويحتل الملكي راهناً المركز الثاني في الدوري متخلفاً بفارق 12 نقطة عن برشلونة.

ويستضيف بلد الوليد الأحد قبل إياب نصف نهائي الكأس ضد النادي الكتلوني الأربعاء (خسر ذهاباً 1-0)، كما يواجه تشلسي الإنكليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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