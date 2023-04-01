السوداني يفتتح مصفى كربلاء بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، مصفى كربلاء بطاقة استيعابية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح صباح اليوم، مصفى كربلاء بطاقة استيعابية تصل إلى 140 ألف برميل يومياً، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وذلك بحضور وزير النفط ومحافظ كربلاء وعدد من المسؤولين والمستشارين الفنيين".

وأضاف أن "السوداني أجرى جولة ميدانية على مفاصل المصفى واستمع إلى شرح مفصّل عن مراحل الإنتاج، والخطط المستقبلية للتطوير".

وأشار البيان إلى أن "مصفى كربلاء الذي نفذته شركة هونداي الكورية، يعد من المشاريع الاستراتيجية، وهو أول مصفى في العراق يعمل بتقنيات حديثة، ومنتجاته البيضاء تُنتج وفق أحدث المواصفات الأوروبية المصنفة صديقة للبيئة، إذ تصل نسبة نقاوة البنزين المنتج إلى درجة 95 أوكتان، ويلتزم المشروع بقانون البيئة العراقي".

وتابع أن "المصفى يشتمل على 33 وحدة تشغيلية وخدمية وخزنية بطاقات إنتاجية كبيرة، كما يتضمن مستودعاً متكاملاً ومحطة ضخ المنتجات إلى المستودعات الخارجية ومعامل لتعبئة الغاز، ومحطة كهرباء بطاقة 200 ميغاواط، بـ 4 وحدات كل منها يعمل بطاقة 50 ميغاواط لتزويد المصفى باحتياجاته، وسيجهز من خلالها 60 ميغاواط للشبكة الوطنية".

وفي آخر الإحصائيات الرسمية، بلغت كميات النفط العراقي المصدرة، لشباط فبراير الماضي أكثر من 92 مليون برميل بمعدل يومي 3 ملايين و295 ألف برميل، بقيمة مالية تجاوزت 7 مليارات دولار.