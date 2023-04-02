سوريا.. مقتل مستشار عسكري ثان للحرس الثوري الإيراني بعد ضربات الجمعة

أربيل (كوردستان 24 ) - أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، 2 نيسان بأن مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروحه "بعد هجوم جوي إسرائيلي" بالقرب من العاصمة السورية.

وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تقول إنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث يتنامى نفوذ طهران منذ أن بدأت في دعم رئيس النظام، بشار الأسد، في الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.

وتقول إيران إن ضباطها يقومون بدور استشاري في سوريا بدعوة من دمشق. وقتل العشرات من أعضاء الحرس الثوري بينهم ضباط كبار في سوريا خلال الحرب.

وقالت الوكالة "أصيب، مقداد مقداني، بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد".

كما قتلت الضربة الجوية، الجمعة، وهي سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في مارس الماضي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري.

وتعهد الحرس الثوري بالرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل الجمعة، وفقا لرويترز.