"سوريا الديمقراطية" تُفرج عن 20 شخصا اعتقلوا بتهمة الانتماء لداعش

أربيل (كوردستان24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، ان قوات سوريا الديمقراطية، أفرجت عن 20 شخصا من سجونها، كان قد تم اعتقالهم بتهمة الإنتماء الى تنظيم داعش.

وقال المرصد ان المعتقلين من أبناء قرى وبلدات ريف ديرالزور الشرقي، مشيرا الى قيام ناشطين بتداول قائمة للمفرج عنهم تضم 56 اسما، منهم من قضى 4 سنوات داخل السجون.

وبحسب المرصد فإن الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش، وبعد التحقيق لم يثبت أي دليل على ارتكابهم جرائم قتل أو أي صلة بالتنظيم.