سیاسة

"سوريا الديمقراطية" تُفرج عن 20 شخصا اعتقلوا بتهمة الانتماء لداعش

author_image سوار أحمد
سوریا قوات سوريا الديمقراطية الافراج اشخاص داعش

أربيل (كوردستان24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، ان قوات سوريا الديمقراطية، أفرجت عن 20 شخصا من سجونها، كان قد تم اعتقالهم بتهمة الإنتماء الى تنظيم داعش.

وقال المرصد ان المعتقلين من أبناء قرى وبلدات ريف ديرالزور الشرقي، مشيرا الى قيام ناشطين بتداول قائمة للمفرج عنهم تضم 56 اسما، منهم من قضى 4 سنوات داخل السجون.

وبحسب المرصد فإن الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم بتهمة انتمائهم لتنظيم داعش، وبعد التحقيق لم يثبت أي دليل على ارتكابهم جرائم قتل أو أي صلة بالتنظيم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف