سیاسة

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 8 عمال اثر انهيار البناية بالقرب من ملعب الشعب

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العراق

‌‌أربيل (كوردستان 24 )- إرتفعت حصيلة الإصابات إلى 8 عمال إثر انهيار بناية اليوم الاحد 2 نيسان بالقرب من ملعب الشعب الدولي وسط العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية انهيار بناية قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد، بينما أكدت أن فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تابعته كوردستان 24 أن "فرق الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار في بناية قيد الإنشاء قرب ملعب الشعب ببغداد".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ عدد من العمال"، مشيرةً الى أن "الفرق ومازالت تبحث عن آخرين"

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