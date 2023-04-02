ريال مدريد يسحق بلد الوليد بسداسية.. وبنزيما يسجّل أسرع هاتريك

أربيل (كوردستان 24)- حقق ريال مدريد انتصاراً ساحقاً بنتيجة (6-0) خلال مواجهة بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وسجل بنزيما ثلاثة أهداف في الدقائق 29 و32 و36، وسجل رودريجو في الدقيقة 22، وماركو أسينسيو في الدقيقة 73، ولوكاس فاسكيز (90+1).

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 28 نقطة في المركز السادس عشر.