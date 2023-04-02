الإضرابات تعمُّ مطارات 3 دولٍ أوروبية ورفع الأجور من أبرز الأسباب

أربيل (كوردستان 24)- لليوم الثالث على التوالي، يضرب مئات الموظفين في مطار هيثرو ببريطانيا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور.

يأتي ذلك، في حين يتواصل إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا لليوم الـ14، كما يواصل موظفو شركة طيران بريطانية في البرتغال إضرابهم الذي بدؤوه أمس السبت.

وبدأ موظفو الحراسة الأمنية في المدرج الخامس من مطار هيثرو بلندن أول أمس الجمعة إضراباً عن العمل لمدة 10 أيام بعد فشل المحادثات بشأن التوصل إلى تسوية لأجورهم.

وذكرت نقابة "يونايت" (ثاني أكبر اتحاد عمالي في بريطانيا) أن الإضراب يشمل نحو 1400 موظف معظمهم يعملون في المدرج الخامس من المطار المخصص حصرياً لشركة الخطوط الجوية البريطانية، كما يشمل الإضراب أيضاً موظفي فحص الشحنات القادمة إلى المطار.

وفي فرنسا، يتواصل لليوم الـ 14 إضراب مراقبي الملاحة الجوية، ما تسبب بإلغاء نحو 25% من الرحلات المقررة اليوم الأحد في مطارات أورلي بباريس وبوردو وتولوز ونانت.

ويتوقع أن يتسبب استمرار الإضراب في إلغاء رحلات إضافية خلال اليومين المقبلين، ويطالب المضربون بإسقاط قانون التقاعد الجديد الذي يرفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64.

وفي البرتغال، بدأ أمس السبت موظفو شركة الطيران البريطانية المنخفضة التكلفة "إيزي جت" إضراباً لـ 3 أيام للمطالبة بزيادة الأجور، مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات صباح السبت.

وبحسب النقابة الوطنية لموظفي الطيران المدني التي دعت إلى هذه التعبئة، فقد ألغت الشركة 78 رحلة على مدار الأيام الثلاثة للإضراب، ما يعادل نحو 30% من الرحلات المبرمجة عند الإعلان عن الإنذار بالإضراب في 17 مارس/آذار الماضي.