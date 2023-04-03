النزاهة تضبط تلاعباً بملكية عقار في كربلاء بقيمة تزيد عن 7 مليار دينار

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، تلاعباً بملكية عقارٍ في كربلاء بقيمةٍ تزيد عن 7 مليار دولار، وألقت القبض على ثلاثة متّهمين ومصادرة السندات والقيود المزوّرة.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، الاثنين، إن "ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكنت من تنفيذ مذكرة قبض بحق ثلاثة من موظفي دائرة التسجيل العقاري الأولى في كربلاء؛ لتلاعبهم بملكيَّة عقار عائد للدولة تبلغ قيمته (٧،٦) مليار دينار".

وأوضح البيان أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن تنفيذ مذكرة قبض بحق ثلاثة من المتهمين في عمليَّة التلاعب من موظفي دائرة التسجيل العقاري".

وفي تفاصيل القضية، أفادت الهيئة بقيام "خمسة موظفين في الدائرة - الذين تم ضبط ثلاثة منهم - بتمرير معاملة تصحيح سهام مالكين حق التصرف في أحد العقارات المميَّزة في كربلاء البالغة مساحته (١٥٣) دونماً، وتنظيم قيود وهميَّة مضافة (مزورة)".

وأضافت "نتج عن ذلك التلاعب تسجيل حقوق التصرف باسم أشخاص، على الرغم من أن العقار عائد إلى وزارة الماليَّة وخال من أية حقوق تصرفيَّة".

ونظّمت النزاهة الاتحادية محضراً أصولياً لعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرميَّة المتمثلة بالبيان والسندات والقيود المزورة؛ على قاضي التحقيق المختص.

وختمت الهيئة بيانها بالقول: "تم التحرز على العقار وتسليمه لبلديَّة كربلاء كـ"شخص ثالث"، لحين اكتمال التحقيق في القضيَّة".