رشيد والسوداني يؤكدان أهمية إقرار الموازنة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أهمية إقرار قانون الموازنة الاتحادية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، مساء اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".

وأضاف أنه" جرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية والخدمية في البلاد، حيث تمّت مناقشة السبل الكفيلة بدعم البرنامج الحكومي الرامي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، وأهمية الإسراع بإقرار الموازنة؛ لما لها من مساس بحياة الناس ومعيشتهم".

وتابع أن" رئيس الجمهورية استعرض نتائج مشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً، والمخرجات التي دعا إليها في معالجة أزمة المياه العالمية، وتأكيد رؤساء وزعماء الدول المشاركة على دعم جهود العراق في مواجهة شحّ المياه في نهري دجلة والفرات".