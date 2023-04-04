لافروف محذّراً أوروبا: موسكو ستتعامل بطريقةٍ قاسية إذا لزم الأمر

أربيل (كوردستان 24)- حذّر وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، الاتحاد الأوروبي من أن بلاده ستتعامل بطريقةٍ قاسية مع أوروبا إذا لزم الأمر.

لافروف في مقابلةٍ صحفية، أكّد أن الاتحاد الأوروبي "خسر روسيا"، وأن ذلك "خطؤه"، مشيراً أن دول الاتحاد الأوروبي وزعماؤهم يعلنون صراحةً بضرورة "إلحاق هزيمةٍ استراتيجية بروسيا".

ولفت الوزير الروسي إلى أن بلاده ستردُّ على ما وصفها بـ "الخطوات العدائية" لأوروبا، "بناءً على مصاح روسيا الوطنية ومبدأ التعامل بالمثل المقبول في الممارسات الدبلوماسية".

وقال: "الغرب يحاول دق إسفين بين روسيا والصين بالحديث عن علاقاتهما غير المتكافئة واعتماد موسكو على بكين".

وأضاف: "المحادثات التي استمرت عشر ساعات الشهر الماضي بين الرئيس بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، دفعت بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى مستويات جديدة".

واعتبر لافروف أن ما أسماها بـ "الدول غير الصديقة" تبالغ منذ فترة طويلة في الحديث عن علاقة غير متكافئة بين موسكو وبكين.

منوّهاً أن تلك ما هي إلا "محاولة لإلقاء ظلالٍ من الشك على نجاحاتنا ودق إسفين في الصداقة بين الدولتين".