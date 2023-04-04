سیاسة

الخارجية الأميركية ترد على تقارير "تخفيف العقوبات على إيران"

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط ايران القنبلة النووية أمريكا الأسلحة

أربيل (كوردستان24)- قدمت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، على ما ذكره موقع "أكسيوس" بأن الإدارة الأميركية ناقشت مع حلفائها الأوروبيين الثلاثة، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى إسرائيل، خلال الأسابيع الماضية، مقترحاً يقضي بتخفيف العقوبات على إيران، مقابل تجميد طهران لأجزاء من برنامجها النووي.

وفي رده، قال متحدث باسم الخارجية لموقع "الحرة"، "نحن على اتصال دائم بحلفائنا وشركائنا، بما في ذلك مجموعة E3، لكننا لن نفصّل المحادثات الدبلوماسية، أو نرد على الشائعات وكثير منها ببساطة خاطئة".

وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "بالطبع نحن لا نزال قلقون جداً من التوسع في أنشطة إيران النووية، بما في ذلك تشغيل أجهزة طرد مركزية متقدمة، ومراكمة يورانيوم عالي التخصيب، من دون وجود أسباب حقيقية تدعوها لذلك".

وأكد المتحدث أنه، وحسب ما أوضح الرئيس الأميركي جو بايدن، "فإن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم السماح لإيران مطلقاً بامتلاك سلاح نووي".

وأعرب عن اعتقاده بأن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، لكن بايدن كان واضحاً أيضاً أننا لم نزيح أي خيار من الطاولة.

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