إيران تكشف هوية سفيرها الجديد لدى الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وسائل إعلام إيرانية عن هوية السفير الإيراني الجديد إلى الإمارات بعد 8 سنوات، وذلك بعدما اتفق البلدان على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي العام الماضي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن السفير الإيراني الجديد إلى الإمارات هو رضا عامري، المدير العام لشؤون الإيرانيين المقيمين في الخارج، ويحمل في سجله تمثيل بلاده بصفة سفير في الجزائر والسودان وإريتريا.

وكان عامري مسؤولاً سابقاً عن ملف الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية.

وقررت إيران والإمارات رفع تمثيلهما الدبلوماسي من القنصل إلى السفير، على ضوء التفاهمات بين البلدين العام الماضي، بحسب الشرق الأوسط.

وخفضت الإمارات مستوى تمثيلها الدبلوماسي في يناير (كانون الثاني) 2016، بعد الهجوم على مقر السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد.

وكانت الإمارات قد أعلنت في نهاية أغسطس آب الماضي، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى درجة سفير، وبذلك عاد السفير سيف الزعابي إلى ممارسة مهامه في طهران.

والشهر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، إن تعيين السفير الإيراني لدى الإمارات يمر بالمراحل النهائية من العمل الإداري، معلناً إرساله إلى أبوظبي في المستقبل القريب.