الحزبان "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني": لم تعد بيننا نقاط خلافية بشأن تعديل قانون الانتخاب

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيسا الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء، أنه لم تعد بين الحزبين نقاط خلافية بشأن تعديل قانون الانتخاب في إقليم كوردستان.

واجتمع اليوم الأربعاء 5 نيسان أبريل 2023، المكتبان الانتخابيان للحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، في مكتب انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مدينة أربيل، وبحضور وفد من بعثة الأمم المتحدة إلى العراق "يونامي".

وبعد انتهاء الاجتماع، عقد رئيسا كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني زانا ملا خالد، والاتحاد الوطني الكوردستاني زياد جبار، في برلمان إقليم كوردستان، مؤتمراً صحفياً مشتركاً للحديث عن أبرز ما تم نقاشه داخل الاجتماع.

في البداية، قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان زانا ملا خالد، "ناقشنا مع وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني البنود التي اتفقنا عليها في السابق".

وأضاف "اتفقنا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على جميع النقاط المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، ولم تعد بيننا نقاط خلافية".

وبشأن مقاعد المكونات، شدد ملا خالد على أن "الحزبان الديمقراطي والاتحاد الوطني متفقان على أن المكونات هي جزء أصيل من شعب كوردستان، ولهم كامل الحق في إبداء آراءهم وملاحظاتهم بشأن تعديل قانون الانتخاب".

وتابع "في السابق ناقشنا آراءهم وملاحظاتهم، وخلال هذا الاجتماع كذلك أخذناها بعين الاعتبار".

وأشار إلى "أننا في الحزبين طالبنا من وفد يونامي المشارك في اجتماع اليوم، إعلان رأيه الرسمي، بشأن تعديل قانون الانتخاب، وإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان".

من جهته قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان إقليم كوردستان زياد جبار، "اتفقنا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تعديل قانون الانتخاب، وإعادة تفعيل المفوضية العليا للانتخابات".

وأضاف أن "الاجتماعات بيننا ستتواصل، حتى نتمكن من تمرير قانون انتخابي جديد".

وتابع أن "سن أي قانون يحتاج إلى مجموعة من التفاصيل الدقيقة، وإلا فقد اتفقنا مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني على جميع النقاط، ولم تعد هناك نقاط خلافية"، معرباً عن أمله بأن "تُعالج المشاكل المتعلقة بمقاعد المكونات".

وفي وقت سابق، عقدت المكاتب الانتخابية للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، اجتماعاً في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، بحثت فيه جملة ملفات، وفي مقدمتها وضع آلية تهدف لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى مقاعد المكونات "الكوتا".

واتفقت فيما بينها على النقاط التالية:

1- نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم.

2- اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.

3- اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.

4- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

5- رئاسة برلمان كوردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعاً مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان".