طهران ترحّب بدعوة واشنطن إلى دعم حل سياسي في اليمن

أربيل (كوردستان 24)- رحّبت إيران الأربعاء بالدعوة التي أطلقتها الولايات المتحدة الثلاثاء إلى المساعدة في إنهاء النزاع في اليمن عبر دعم عملية السلام.

واعتبرت طهران أن تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الثلاثاء "مُرضية".

وكان الأخير قد قال إن واشنطن تودّ "رؤية الإيرانيين يظهرون دعمهم للعملية السياسية التي تأمل أن تأتي".

وأضاف "إذا أراد الإيرانيون أن يظهروا حقاً أنهم يحدثون تحولاً إيجابياً في النزاع، عندها لن يكون هناك تهريب أسلحة للحوثيين بعد الآن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي".

الأربعاء، أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران داعمة "لعملية السلام منذ اليوم الأول للحرب في اليمن".

الأحد، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الهدنة التي تم التوصل إليها في 2 نيسان أبريل 2022 بوساطة من الأمم المتحدة "لحظة من الأمل"، مشيراً إلى أنها قائمة بشكل كبير رغم انتهاء مفاعليها في تشرين الأول أكتوبر.

وقال غروندبرغ في بيان "أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيزها لفرصة إطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام".

وفي العاشر من آذار مارس، رعت بكين اتفاقاً بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سبع سنوات، ما أحيا آمالاً بتهدئة في اليمن.