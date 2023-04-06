سیاسة

لقاء نادر بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في بكين

author_image مظفر مزوري
الشرق الاوسط المملكة العربية السعودية ايران الصين وزراء الخارجية اتفاق دبلوماسي العلاقات الدبلوماسية

أربيل (كوردستان24)- عقد وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان لقاء نادرا في بكين الخميس، استكمالًا لاتفاق دبلوماسي مفاجئ توسّطت فيه الصين الشهر الماضي، حسب ما أفادت وسائل إعلام في البلدين.

وبثّت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الإيرانية الرسمية لقطات فيديو تُظهر الوزيرين يتصافحان أمام عدسات الكاميرات.

من جانبها، أوردت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن وزيري الخارجية عقدا "اجتماعا موسعا ضم وفدي البلدين بحثا فيه تنفيذ الاتفاق على عدة أصعدة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقا أنه خلال اللقاء "تفاوض (وزيرا الخارجية) وتبادلا الآراء مع التركيز على الاستئناف الرسمي للعلاقات الثنائية والخطوات التنفيذية لإعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين".

وكانت طهران والرياض أعلنتا في 10 آذار/مارس عن اتفاق بوساطة من الصين لاستئناف العلاقات بعد سبع سنوات من القطيعة إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر.

وإيران والسعوديّة هما أكبر قوّتَين إقليميتين في الخليج.

 وهما على طرفَي نقيض في معظم الملفّات الإقليمية، وقد تنطوي خطوة التقارب بينهما على تغييرات إقليميّة دبلوماسيّة كبرى.

المصدر: AFP

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