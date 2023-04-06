سیاسة

إنفجار عبوة ناسفة "عمالية" شمال اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان سيدكان عبوة ناسف انف اربيل

أربيل (كوردستان24)- قال قائمقام بلدة سيدكان، إحسان جلبي، ان عبوة ناسفة انفجرت اليوم الخميس بمركبة في بلدة سيدكان شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال إحسان جلبي، لكوردستان 24، إن العبوة الناسفة زرعها عناصر في حزب العمال الكوردستاني في المنطقة.

وأضاف ان قرويين توجهوا الى تلك المناطق لجمع الأعشاب الجبلية، فانفجرت العبوة بإحدى المركبات.

واكد جلبي ان تلك المنطقة كانت تحت سيطرة حزب العمال الكوردستاني قبل عام 2017، مشيرا الى ان عناصر الحزب لا زالوا ينشطون في تلك المناطق.حجم الخط

وسبق لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني أن زرعوا قنابل على الطرق الرئيسية في حدود سيدكان ومناطق أخرى، مما ألحق أضرارا بقوات البيشمركة والقرويين.

وسبق أن قالت اربيل إن تمركز حزب العمال الكوردستاني داخل اراضي الاقليم ضمن السيادة العراقية لا مبرر له، ولطالما دعوا مقاتلي الحزب لاخلائها.

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