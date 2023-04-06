سیاسة

التخطيط: الإحصاء من الأولويات والعراق لم يشهد تعداداً سكانياً شاملاً منذ عام 1987

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة التخطيط الإتحادية، اليوم الخميس، أن إجراء التعداد العام يتصدر أولويات الحكومة لما يمثله من أهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد، مشيرة الى أن العراق لم يشهد تعداداً سكانيا شاملا منذ عام 1987.

وذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، التقى مدير عام ومنتسبي الشركة العامة للانظمة الالكترونية في وزارة الصناعة والمعادن، لمناقشة متطلبات تنفيذ التعداد السكاني".
وأكد تميم، أن "إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، يتصدر أولويات الحكومة، لما يمثله من أهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد".
ولفت الوزير، إلى، أن "الوزارة ستستنفر كل امكاناتها وبدعم من الوزارات الأخرى من أجل ضمان نجاح التعداد، وفقا لتوقيتاته التي ستكون حاكمة، ولا مجال فيها للخطأ، لاسيما أن التعداد سيُنفذ الكترونيا".

وأكد، أن "الأولوية ستكون للشركات الوطنية القادرة على تأمين جميع متطلبات المشروع، التي تشمل توفير الاجهزة اللوحية(التابلت) وإعداد الانظمة والبرمجيات، وإنشاء المركز الوطني للبيانات، وغير ذلك من المتطلبات الأساسية".
وشدد، على "حرص الحكومة ووزارة التخطيط على إنجاز التعداد العام للسكان وفقا للمعايير العالمية، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية، وخصوصا أن العراق لم يشهد تعداداً سكانياً شاملا منذ العام 1987".

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