الأمم المتحدة "تندد" بإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل وتدعو إلى "ضبط النفس"

أربيل (كوردستان 24)- ندّد الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق صواريخ من لبنان على اسرائيل الخميس، وفق ما قال المتحدث باسمه، داعياً "جميع الأطراف" إلى "أكبر قدر من ضبط النفس".

وصرح ستيفان دوجاريك للصحافيين "ندين إطلاق الصواريخ العديدة من لبنان على شمال إسرائيل اليوم. ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس"، مشدداً على ضرورة "تجنب أي فعل أحادي الجانب قد يؤدي إلى تصعيد جديد للوضع".

وإثر اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي دعت إليه الأربعاء الإمارات واليابان بعد التدخل العنيف للشرطة الاسرائيلية في الحرم القدسي بالقدس الشرقية، أبدى العديد من أعضاء المجلس خشيتهم من التصعيد.

وقالت سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة إن "الأعضاء موحّدون بوضوح على ضرورة نزع فتيل التصعيد وإرساء الهدوء في المنطقة".

وأضافت "إنه شهر مقدس بالنسبة إلى الديانات الثلاث. التصعيد ليس في مصلحة أحد".

لكن أعضاء المجلس الـ 15 لم يتبنّوا أيّ نص أو موقف مشترك.

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا "توافقنا على مواصلة النقاش، ربما للعودة بشيء أكثر دلالة لاحقاً"، موضحا أنه يتكلم باسمه وليس بصفته رئيسا لمجلس الأمن في نيسان أبريل كون المجلس "لم يفوّضه التحدث باسمه".

وأضاف أن "التصعيد الذي نشهده خطير".

وتابع أنّ "تصعيداً جديداً لن يساعد في معالجة الوضع في القدس، وهو من وجهة نظرنا تمهيد لما حصل لاحقاً. المسائل مترابطة".

من جهته، صرح مساعد السفير الأمريكي لدى المنظمة الدولية روبرت وود "كلّ ما يمكنني قوله إن هناك جهوداً قائمة لمحاولة تقليص التوتر ووقف أعمال العنف. إنه هدف الجميع".