القوات الأمنية تعتقل المسؤول عن "نقل الإرهابيين والبريد الأمني" في صلاح الدين

أربيل (كوردستان24)- تمكن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الجمعة، على أحد الأهداف عالية الأهمية من عناصر داعش الإرهابية في صلاح الدين.

وذكر بيان لجهاز المخابرات، أن "مفارز ضباط جهاز المخابرات الوطني وبالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض في محافظة صلاح الدين تمكن من إلقاء القبض على أحد الأهداف عالية الأهمية من عناصر داعش الإرهابية والمسؤول عن نقل الإرهابيين والبريد الأمني من جزيرة سامراء الى ما يسمى ولاية شمال بغداد، والإداري السابق لفرقة ذات الصواري التابعة لداعش".

وأشار البيان الى أن "العملية تمت في محافظة صلاح الدين من خلال كمين محكم تم تنفيذه بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لتحركات الهدف الذي كان يتنقل بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل".