القضاء الإيراني يحكم بإعدام رجلٍ في قضيةٍ متعلّقة بالاحتجاجات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر القضاء الإيراني حكماً بإعدام رجلٍ بعد إدانتها بقتل عدة أشخاصٍ خلال تظاهراتٍ شعبية اجتاحت البلاد احتجاجاً على وفاة مهسا أميني.

وتهزّ حركة احتجاجية إيران منذ وفاة الشابة الكردية في 16 أيلول بعد ثلاثة أيام على اعتقالها على يد شرطة الآداب، بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وحُكِم على عباس كوركوري بالإعدام الجمعة بتهمة "الحرابة بسلاح لترويع الناس وقتلهم" وكذلك "الإفساد في الأرض"، بحسب الحكم الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للقضاء الإيراني.

وأدين كوركوري بقتل سبعة أشخاص "بسلاح عسكري" في 16 تشرين الثاني في إيزيه في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، بحسب الحكم الذي يمكن الطعن به أمام المحكمة العليا.

وكانت والدة أحد الضحايا وهو طفل في العاشرة من عمره اتهمت حينذاك قوات الأمن بقتل ابنها بينما ذكرت السلطات ووسائل الإعلام الرسمية أنّ "هجوماً إرهابياً" أدّى إلى مقتل الطفل.

وقال موقع القضاء إنّ المدان اعترف بأنه تصرف "تحت تأثير شبكات التواصل الاجتماعي" و"قبل التهم" الموجّهة إليه.، بحسب فرانس برس.

وتحذّر منظمات حقوق الإنسان باستمرار من اعترافات المتهمين في إيران، معتبرة أنها تنتزع بالإكراه في أغلب الأحيان.

وأُعدِم أربعة أشخاص، كما حكم القضاء الإيراني على على 20 آخرين بالإعدام في محاكمات تتعلّق بالاحتجاجات.