أمن مطار السليمانية يعلن تعرض المطار لانفجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن أمن مطار السليمانية الدولي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي بتعرض المطار لانفجار، مشيراً إلى أنه "لم يسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية.

وجاء في البيان الذي تلقته كوردستان 24، أن "انفجاراً وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، دون وقوع خسائر مادية وبشرية".

وأشار إلى أن "الانفجار تسبب في اندلاع حريق"، مضيفاً أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث على الفور، وسيطرت على الحريق".

وشدد على أن "التحقيقات جارية حالياً في الحادث، وستصدر المزيد من المعلومات في المستقبل".

وأعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه بإقليم كوردستان، اعتباراً من 3 نيسان أبريل الجاري.

ومنعت أنقرة يوم الخميس، رحلات جوية قادمة من ألمانيا، من استخدام أجوائها للوصول إلى مطار السليمانية الدولي.

وتقول تركيا إن السبب الكامن وراء القرار هو زيادة نشاط حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك.

ولفت متحدث الخارجية التركية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 تموز يوليو المقبل، ومن ثم سيتم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب.

من جانبه قال محافظ السليمانية هفال أبو بكر، يوم الخميس، في رسالة وجهها إلى القنصل التركي العام في إقليم كوردستان، "نعرب عن مخاوفنا الرسمية بشأن إغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية".

وأشار المحافظ في الرسالة إلى أن "الوضع الأمني والوضع العام في محافظة السليمانية ومطار السليمانية الدولي على ما يرام ونطالب بفتح الخط الجوي واستئناف الرحلات الجوية".

وبين هفال أبو بكر أن "القنصل العام التركي وعد بنقل رسالته إلى أنقرة ووزارة الخارجية التركية".