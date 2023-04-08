سیاسة

الحكيم يدعو لإكمال التحقيقات وكشف ملابسات حادث مطار السليمانية

author_image مظفر مزوري
العراق تيار الحكمة عمار الحكيم مطار السليمانية التحقيقات التحركات العسكرية

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الجهات المعنية الى إكمال التحقيقات وكشف ملابسات حادث مطار السليمانية بسرعة عاجلة.

وقال الحكيم في تغريدة له على موقع تويتر اليوم السبت " نعبر عن قلقنا لبعض التحركات العسكرية التي تستهدف محافظة السليمانية، مايعرض حياة المواطنين وأمنهم للتهديد".

وأضاف الحكيم "ندعو الجهات المعنية لإكمال التحقيقات وكشف ملابسات حادث مطار السليمانية بسرعة عاجلة".

وأعلنت مديرية مطار السليمانية الدولي، مساء اليوم الجمعة، أن انفجاراً وقع قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نجا من محاولة اغتيال في مطار السليمانية الدولي.

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