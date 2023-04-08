السوداني: قطعنا شوطاً مهماً في حلحلة مشكلات النفط والغاز

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس الوزراء العراقي على أن حكومته قطعت شوطاً مهماً في حلحلة مشكلات النفط والغاز وما يتعلقُ بذلك من قراراتٍ وآليات عمل دستورية، مشيراً الى أن الحكومة تعمل على إصلاح جذري للاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في كلمة له خلال احتفالية الذكرى السنوية الـ42 لتأسيس منظمة بدر " نجتمعُ اليومَ في ذكرى تأسيسِ حركة وطنية، تحملُ معانيَ كبيرة، وقدّمت الكثيرَ من أجلِ خلاصِ الشعبِ العراقي ونهضته، وعملت على نفضِ رمادِ التسلّطِ واستعادةِ المكانةِ التاريخيةِ بين الأمم، وليعودَ العراقُ عزيزاً معافى، رغمَ كلّ الدماءِ التي نَزفت في سبيلِ هذا الهدف".

وأضاف السوداني " لقد كانت منظمة بدر، ونحن نقف عند ذكرى تأسيسها الثانية والأربعين، بادرة الرفض الشجاع للمصير الذي أرادته الدكتاتورية لهذا الشعب الحي".

وأشار السوداني في كلمته الى أن حكومته لن تتواني "عن المضي في برنامجنا، التزاماً بمبادئ الجهاد والولاء للعراق والعراقيين، من أجل تقديم نقلة نوعية، ونتصدى للأزماتِ باقتدار وإصرار، متمسكين بإيمان راسخ بحقّ الشعب العراقي في حياة كريمة، وحكومة خدمية ترتقي بنوعية ما تقدمه للناس".

وتابع السوداني قائلاً "لقد عملت الحكومة في هذه المدة الوجيزة على تحقيق الاستقرار من خلال الحفاظ على متبنيات الاتفاق السياسي لائتلاف إدارةِ الدولة، وبالتحديد فقد قطعنا شوطاً مهماً في حلحلة مشكلات النفط والغاز وما يتعلقُ بذلك من قرارات وآليات عملٍ دستورية، وهنا أُشيد بدور الأخِ رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي يشاركنا هذا الحفلَ لما يقدمه من جهد لتمتين أواصر العلاقة بين بغداد وأربيل ومواجهة كل المعوقات بروح بناءة ومسؤولة".

وأوضح "أن الحكومة تمكنت وعبر ما متاح من أدوات وآليات وتمويل، وفي مدة بسيطة من إحداث فرق خدمي، وتحريك مشاريع ركدت لسنوات، وإجراءات واضحة لمكافحة الفساد، وتعزيز العلاقات الخارجية، على أسس مصالح العراق والشراكة والاحترام المتبادل".

وأكد أن حكومته " تعمل في وضعِ إصلاح جذري في الاقتصاد ومغادرة أي مسار متعثر، وقدّمنا في سبيلِ ذلك مشروعاً للموازنة يغطي 3 سنوات برؤية مستقبلية مدروسة".