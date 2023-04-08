نيجيرفان بارزاني والمالكي يبحثان خطوات تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خطوات تنفيذ المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه "اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في بغداد اليوم السبت، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وجاء في البيان "تم في الاجتماع بحث آخر مستجدات الوضع السياسي في العراق، وتحديات المرحلة، وخطوات تنفيذ المنهاج الوزاري للحكومة الفدرالية".

وتابع أن "الجانبين أكدا على ٲهمية التفاهم والتعاون المشترك بين القوی والأطراف العراقية لتخطي الصعاب، وٳيجاد الحلول لمشكلات البلد بروح وطنية مسؤولة".

وأضاف أن "علاقات أربيل وبغداد، وبحث وضع آخر مستجدات المنطقة عموماً، كانت جانباً آخر من الاجتماع".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، اليوم السبت، بناء على دعوة لحضور مناسبتين رسميتين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب.