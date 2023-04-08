ریاضة

سيتي يضيّق الخناق على أرسنال بفوزٍ عريض على ساوثمبتون

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النروجي إيريك هالاند
النروجي إيريك هالاند
العالم هالاند مانشستر سيتي أرسنال

أربيل (كوردستان 24)- شدّد مانشستر سيتي الخناق على أرسنال المتصدّر بفوزه على مضيفه ساوثمبتون 4- 1 في المرحلة الثلاثين من بطولة إنكلترا في كرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 67 نقطة متخلفاً بفارق 5 نقاط عن أرسنال (كلاهما لعب العدد ذاته من المباريات) الذي يحل ضيفاً على ليفربول  يوم غدٍ الأحد.

على ملعب "سانت ماريز" على الساحل الجنوبي، خاض مانشستر سيتي تجربة ناجحة أخيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الثلاثاء المقبل.

وسجّل هداف سيتي النرويجي هدفين في الدقائق (45+2 و68) بينما سجّل جاك غريليش هدفاً في الدقيقة (58)، قبل أن يضيف البديل جوليان ألفاريز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة (75).

ورد ساوثمبتون بهدف شرفي عبر سيكو مارا (72).

 

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