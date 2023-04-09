رئيس إقليم كوردستان يهنئ المسيحيين بحلول عيد القيامة

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد، المسيحيين، بمناسبة حلول عيد القيامة.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان، "نبارك بحفاوة بالغة الاخوات والاخوة المسيحيين في اقليم كوردستان، العراق والعالم بمناسبة عيد قيامة حضرة المسيح (ع)، آمل لهم عيدا وعطلة هادئة وهنيئة، وارجو لهم النجاح".

وأضاف "في هذا العيد المبارك نؤكد على تنمية ثقافة التعايش المشترك الجميلة والتسامح بين المكونات الدينية والعرقية في كوردستان والتي تعد وجها غاية في الاهمية لهوية كوردستان وموضع فخرنا".

وتابع نيجيرفان بارزاني "نطمئن الاخوات والاخوة المسيحيين وكافة المكونات الاخرى باننا سوف نظل دوما حاميا لهذه الثقافة وحقوقهم وحرياتهم".