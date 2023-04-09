سیاسة

كوردستان تعتزم إنشاء صندوق لمعالجة مدمني المخدرات

author_image سوار أحمد
کوردستان المخدرات اقليم كوردستان وزارة المالية

أربيل (كوردستان24)- تعتزم وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إنشاء صندوق مالي للتكفل بمعالجة مدمني المواد المخدرة، ومكافأة أولئك الذين يضبطون المخدرات.

وقال رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات سفين محمد أمين، ، لكوردستان 24، إن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان أصدرت التوجيه رقم 2 لسنة 2023. الهدف من إنشاء صندوق لعلاج مدمني المخدرات، حيث سيتم افتتاح مراكز في أربيل والسليمانية ودهوك.

وقالت وزارة المالية، إنه ستتم مكافأة الجهات والأشخاص الذين يساهمون في ضبط المواد المخدرة.

ووفقا لمديرية مكافحة المخدرات التابعة لحكومة إقليم كوردستان، فقد تم اعتقال 200 تاجر مخدرات و500 متعاط في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، وتم اعتقال أكثر من 27 كيلوغراما من المخدرات.

ويطالب مجلس أمن الإقليم المواطنين بشكل متكرر، بوجوب الابتعاد عن استخدام مثل هذه المواد وان يتعاونوا وينسقوا مع الاجهزة الامنية في حال حصولهم على اية معلومات عن الاتجار وتعاطي المواد المخدرة.

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