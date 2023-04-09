الصليب الأحمر يدعو استراليا لاستعادة رعاياها من شمالي سوريا

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأحد، أستراليا، الى استعادة مواطنيها ويبلغ عددهم نحو 40 امرأة وطفل، من المخيمات في شمال شرقي سوريا.

وقال المدير العام للجنة، روبرت مارديني إن "حالة النسيان لا يمكن أن تستمر لفترة أطول، حيث لا يزال يُعتقد أن حوالي 40 مواطنًا ما زالوا محتجزين إلى أجل غير مسمى."

وأعادت الحكومة الأسترالية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أربع أستراليات و13 طفلاً من مخيم روج في شمال شرقي سوريا والذي يضم زوجات وأطفال أجانب من عناصر تنظيم داعش.

وأشار مارديني إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الأفراد في المخيمات، وجيل من الأطفال "يكبرون في ظروف مروعة."

وأوضح قوله أن "هذه ليست دعوة للإفلات من العقاب لأي شخص هناك"، يجب أن يحدث، بعد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في إطار القانون.

ويتواجد ما يقرب من 10000 فرد من أكثر من 60 دولة خارج سوريا والعراق، ما زالوا في مخيمي الهول وروج للنازحين في شمال شرق سوريا، حسب معلومات كشفها المتحدث باسم الخارجية الأميركية في وقت سابق.