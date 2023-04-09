سیاسة

وفدٌ إيراني يزور السعودية لتجهيز إعادة فتح سفارتها

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اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الديبلوماسية
اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات الديبلوماسية
العالم إيران السعودية الرياض

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يزور وفدٌ فنيٌ إيراني الاسبوع الجاري، المملكة العربية السعودية لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض، بحسب رويترز.

وبعد قطيعةٍ دامت لسنوات وأججت الصراعات في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط، اتفقت السعودية وإيران في مارس آذار على استئناف العلاقات الديبلوماسية وتبادل البعثات.

وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الإقليمية، أبرزها النزاع في اليمن.

وتقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة شمالي البلاد، أبرزها صنعاء.

وتبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتّهمها بـ"التدخّل" في دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوجّس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

 

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