أرسنال يفشل في تعزيز صدارته وينجو من الخسارة أمام ليفربول

أربيل (كوردستان 24)- نجا فريق أرسنال من الخسارة في اللحظات الأخيرة عندما حلّ ضيفاً على نادي ليفربول ضمن الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرّط أرسنال في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع ليفربول صاحب الأرض، وخسر نقطتين ثمينتين في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وكان رجال أرتيتا في طريقهم لتعزيز تصدرهم للدوري بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي، لكنهم بسبب التعادل، باتوا يتقدموا بست نقاط على حامل اللقب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.

وأصبح رصيد أرسنال المتصدر 73 نقطة من 30 مباراة، ويأتي خلفه سيتي حامل اللقب برصيد 67 نقطة من 29 مباراة.

ولدى ليفربول 44 نقطة في المركز الثامن، لكنه تعرض لضربة جديدة في سعيه للوجود بالمربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

حيث يتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد، رابع الترتيب الذي خاض 29 مباراة.