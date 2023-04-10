العراق يستعدّ لمواجهة أزمة الكهرباء في الصيف عبر حزمةٍ من الإجراءات

أربيل (كوردستان 24)- باشرت وزارة الكهرباء العراقية، بتنفيذ خطةٍ استعداداً لفصل الصيف، وسط أزمةٍ مستفحلة في تأمين التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن "الخطة تضمنت إكمال الصيانات الدورية والطارئة للوحدات التوليدية وجاهزية محطات الإنتاج ومنظومات الوقود، فضلاً عن نصب منضومات التبريد".

معتبراً أن التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط "عالٍ بشأن الإطلاقات ليكون عمل الوحدات التوليدية في محطات الإنتاج جاهزة بطاقتها القصوى وتستقبل ذروة الأحمال الصيفية".

وأضاف: "شملت توجيهات وزير الكهرباء، قطاع النقل ومعالجة الاختناقات وإنتاج الخطوط الناقلة السريعة وتحويل بعض الخطوط الناقلة لدوائر السيركت خطوط مزدوجة تتمكن من تصريف الطاقات المنتجة".

"إلى جانب نصب محولات القدرة في المحطات التحويلية من أجل إتاحة وسعات لازمة لتصريف الطاقات المنتجة"، وفق وكالة الأنباء العراقية عما نقلته عن موسى.

في السياق، قال المتحدّث باسم الوزارة، إن "قطاع التوزيع استلزم القيام باستحداث المغذيات ونصب المحطات الثابتة والمتنقلة بمراكز الحمل وتأهيل شبكات التوزيع وتغير سعات المحولات وربط منظومات (الكاده) بجميع المحطات الطرفية والوسطية".

يأتي ذلك، في أعقاب زيارةٍ لوزير الكهرباء العراقي إلى إيران "اجتمع خلالها مع وزير الكهرباء الإيراني، لضمان إطلاق كمية غاز كافية للمحطات".

ومن ضمن الحلول التي وضعتها الوزارة، "تشكيل لجانٍ تعمل على إزالة تجاوزات الشبكة وتنظيم الاشتراكات العشوائية غير النظامية، إلى جانب تنظيم الأحمال العالية في سجلات لتقليل الاستهلاك".

ووفق موسى، فأن الوزارة "أعدّت خطة كاملة بشأن الجباية الإلكترونية، خاصة بعد تخويل مجلس الوزارء لوزارة الكهرباء بالمضي مع شركات استشارية وتقديم دراسات فنية، وستعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها".

وبشأن دخول محطات كهربائية للخدمة قال موسى، "هناك محطات دخلت العمل وكانت منجزاً نوعياً، منها محطة عكاز الذي جرى تشغيلها على الإنتاج الوطني، فضلاً عن الاتفاق مع وزارة النفط لتزويد الغاز الكافي من حقل حلفاية لتشغيل محطة ميسان الغازية والاستثمارية".

وأضاف: "التنسيق عال من أجل تشغيل الوحدة التوليدية الثانية بمحطة صلاح الدين، والعمل جار بمحطة الأنبار المركبة وتوسعة محطة الخيرات والحيدرية، علاوة على نصب الدورات المركبة بمحطة المنصورية والقدس وذي قار والسماوة".

ولفت إلى أن "المشاريع واعدة والمعالجات حقيقية لملف الكهرباء، والوزير أوعز على مواكبة العمل بثلاثة اتجاهات إنتاج ونقل وتوزيع، بهدف تحقيق خطوات تنعكس بالإيجاب على ساعات العمل".